Відомий шеф-кухар і ведучий шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поміркував на тему того, яке майбутнє чекало б Україну без Революції Гідності.

Цьому шоумен присвятив новий пост у своєму Instagram, пише Politeka.net. Хіменес-Браво, який нещодавно зізнався, що незважаючи на своє Колумбійське Походження вважає домом Україну, запропонував українцям задуматися, що чекало б нашу націю без Революції Гідності.

Він почав з того, що тоді владу зберіг би Віктор Янукович. Після цього кількість проросійських каналів і партій, а також вплив силовиків почали б сильно зростати.

"Президент-зек і лялька для Путіна. У такому випадку, 24 лютого агресором могла б стати Україна, але по відношенню до Європи. За таким же принципом, як Білорусь", - припустив Ектор.

На його думку, Путін би в будь-якому випадку розв'язав війну, однак, його цілі могли б бути іншими.

"Тоді напад би був на Молдову чи Польщу. Не дарма існує Придністров'я, а в Польщі є агенти-колаборанти", - розповів Хіменес-Браво.

Він додав, що життя самих українців було б зовсім іншим.

"Люди в Україні жили б так само бідно, як у цих рашистів довбаних. ФСБ почало б вбивати і садити всіх, хто налаштований за Україну і боротьбу за націю. Вся еліта б виїхала з України...ми б стали всього лише сировинною базою і робочою силою для Росії. Відкрити візу в будь-яку країну було б цілою проблемою. Україна б стала країною четвертого світу", - продовжив свої міркування Ектор.

Він додав, що всього цього українцям вдалося уникнути завдяки тому, що вони не раби. На думку шоумена, зараз всі люди повинні усвідомити історичну цінність Майдану.

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