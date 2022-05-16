Як повідомляє Politeka.net, поки Христина Горняк була в Ужгороді, працювала в гуманітарному штабі, її чоловік Володимир Остапчук залишався в столиці. Бути далеко від дому для Христини було важко, тому після довгих роздумів вона вирішила повернутися і вже публікує спільні кадри з коханим чоловіком.

Чергове відео, яке Христина Гірняк розмістила в соцмережах тільки підтверджує ідилію в родині відомого телеведучого Володимира Остапчука. На домашньому кадрі сім'я зібралася у вітальні. Схоже на те, що вони нещодавно прокинулися, тому що навіть не встигли переодягнути піжами. Володимир Остапчук обіймає дружину, поки вона знімає їх на камеру.

Пара насолоджувалася приємним спокійним ранком і пила воду з лимоном, коли почалася повітряна тривога. Не дивлячись на це Христина Горняк і Володимир Остапчук залишилися абсолютно спокійні і продовжили займатися своїми справами. Щастя в очах пари на цих кадрах абсолютно очевидне.

Нагадаємо, що ведучий шоу "Маска" Остапчук задумався про продаж "любовного гніздечка".

Як повідомляла Politeka, зірка шоу "Маска" Остапчук жорстко пройшовся по ведучому "Євробачення".

Також Politeka писала, що дружина ведучого "Маски" Володимира Остапчука Христина Гірник показала, як з чоловіком проводить час.