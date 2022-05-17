Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Леся Нікітюк вперше за довгий час показала фото з найріднішою людиною, яка допомагає їй в смутний час – зі своєю мамою. Фотографію знаменитість опублікувала у своєму Instagram.
Леся Нікітюк зі своєю мамою вирішили присвятити деякий час догляду за собою і навести красу. Мама з донькою наклеїли під очі спеціальні патчі. Патчі являють собою невеликі шматочки тканини або гідрогелю, щедро просочені сироваткою з ударною дозою корисних інгредієнтів.
Фото було зроблено біля куща бузку. Леся Нікітюк зібрала волосся в пучок і позувала в білій футболці з принтом. Її мама Кет була одягнена в яскраву футболку з квітковим принтом. Обидві виглядають щасливі разом.
Нагадаємо, що Нікітюк довела до сліз своєю поведінкою з маленькими дітьми.
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Як повідомляла Politeka, Нікітюк засвітилася разом з Педаном, розповівши про спільні плани.
Також Politeka писала, що Нікітюк влаштувала сюрприз Хливнюку і викликала бурю емоцій.