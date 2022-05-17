Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт - український блогер і сценарист студії "Квартал 95". Олександр вирішив випробувати свою удачу на проекті "Холостячка" з Ксенією Мішиной і переміг, але пара не змогла пройти випробування часом. Зараз гуморист активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим, а цього разу розповів, через що українці гніваються.

"Так, Всім привіт. Мій вчорашній пост викликав неймовірний відгук у коментарях, там щось дивовижне відбувається. Тому я туди боюся заходити, там можуть з'їсти, відірвати у тебе все що є, потім пришити і знову розірвати. Там розповідають, де знаходиться російський корабель, там наводять порчу. Обережно, обережно в коментарях, будь ласка", - сказав Еллерт.

Нагадаємо, Еллерт з "Холостячки" з новою стрижкою різко відшив критиків

А ще Politeka повідомляла, що переможець" Холостячки " Еллерт розповів українцям, що в них змінилося

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