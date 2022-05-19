Як пише Politeka.net, Тіна Кароль зараз активно їздить по світу і розповідає про те, що відбувається в країні. Вона залишила будинок з перших днів війни і не стримується у висловлюваннях, критикуючи росіян, їх агресію і мовчазне підтримування путінського режиму зірками, які жили і працювали в Україні.
Пророчі слова Тіни Кароль. Днями співачка зустрілася з прем'єр-міністром Японії Кісідом Фуміо. Але найбільше вражає, що тепер її промову цитують понад 100 світових ЗМІ.
«Я впевнена, що Україна переможе. Буде однією з найвпливовіших країн, бо настільки сміливих людей в центрі Європи не знайти» - заявила під час одних з інтерв'ю Кароль.
У мережі обговорили: "це може сказати кожен українець, віра в це непохитна; Так і буде! Чекаємо перемоги над ворогом!; Молодець, сидячи на дивані кожен бачить тільки себе, і пише всякі гидоти, заздрість і більше нічого; нація Нескорених героїв; яка вона молодець👏❤️ зазвичай Україна переможе💙 💛 🇺 🇦».
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Як правило, Кароль рідко постить щось особисте і не показує свою просту, непублічну сторону. Однак, з початком вторгнення рф в Україну вона стала ближче до шанувальників і іноді навіть віджартовується, дивуючи мережу.
В цей раз Кароль захопилася одним з відео українських захисників і навіть сама помітила, що хотіла б з таким познайомитися:
"Краш, не відвести очей. Познайомитися б. Наші захисники найкращі для шлюбу " - кокетливо припустила Кароль в несподіваних сторіс.
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