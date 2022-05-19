Співачка Злата Огневич, яка була головною героїнею шоу" Холостячка", показала, як змінила імідж, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич - успішна українська співачка, яка посіла третє місце на конкурсі "Євробачення", а також перемогла на шоу "Маска" в образі Сонця. Зірка також пробувала знайти кохання на проекті "Холостячка", але побудувати стосунки з переможцем Андрієм Задворним не вдалося.

На нових кадрах Злата похвалилася новою зачіскою, яку довго не носила.

"Кудряхи увійшли в чат. Залишилося умовити режисера, щоб вони залишилися в кадрі. Тепер ніяких креативних "тортур", - написала Огневич.

На другому сторіс зірка вже показувала свій повний образ. Артистка була в стилах, піджаку з поясом і в спідниці.

"Нагадує мілітарі стайл на вулицях Нью-Йорка після Другої світової", - написала Огневич.

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