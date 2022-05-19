Дітям Христини та Григорія Решетників там дуже сподобалося, судячи з щасливих посмішок на обличчях хлопчиків - Діми, Саші та Івана.

Як повідомляє Politeka.net, 12 травня сім'я Христини та Григорія Решетників виїхали з України. Причиною такого вчинку стали благодійні концерти, які вестиме Григорій. Чи не з перших же годин по прибуттю пара стала записувати відео і знімати фото.

Наприклад, в перший день нетривалого відпочинку сім'я прогулялася по Варшаві в Польщі. А тепер вони замовили собі екскурсію в Музеї природознавства в Австрії. Музей природознавства у Відні по праву вважається одним з найбільш багатих і цікавих.

Тут часто можна побачити батьків з дітьми, що уважно розглядають експонати. Діти Христини та Григорія Решетників також там дуже сподобалося, судячи з щасливих посмішок на обличчях хлопчиків Діми, Саші та Івана.

Їх привели в священний трепет величезний скелет диплодока, тварини і рослини, яких вже давно немає на Землі, знаменита Венера Віллендорфська зі своїми пишними формами, дорогоцінні камені і багато інших не менш цікавих предметів.

"Коли збуваються мрії. Хоча поїздка з трьома дітьми - справа нелегка і весела. Але їх щастя, посмішки і вдячність, що збулася ще одна мрія - побачити Музей природознавства, де зібрані колекції динозаврів і всіх тварин світу, дарує шалені емоції. Ми вже повертаємося в Україну", - розповіла Христина Решетник. Таким чином вони попрощалися з Європою і повертаються в Україну.

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