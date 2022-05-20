Російська співачка представила нову пісню про війну і показала кліп з відсиланням до подій в Україні.

Відома російська співачка Земфіра презентувала пісню і кліп "М'ясо", яка має пряме відсилання до війни, яку Росія розв'язала в Україні. Деякі рядки артистка співає ніби пошепки, а в пісні є навіть згадка Маріуполя.

"В Мариуполе полночь… Кошмары снятся каждую ночь. Я жду паек и мерзну. Двухсотые. Мне бы обнять тебя…".

Як пише "Медуза", відеокліп на композицію складається з малюнків на військову тематику, створених Ренатою Литвиновою. Вона ж займалася режисурою і монтажем відео.

Зазначимо, що раніше співачка Земфіра висловлювалася про війну в Україні. У перший день, 24 лютого, артистка опублікувала в соцмережі пост зі словами "Ні війні". Пізніше в той е день на Московському концерті вона виконала пісню "Не стріляйте". Потім в її соцмережах з'явився пост, в якому артистка, зокрема, написала: "Мені сумно, важко, я плачу. Я тупо не хочу війни". Однак пізніше видалила цю публікацію.

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