Як пише Politeka.net, Тіна Кароль зараз активно їздить по світу і розповідає про події в Україні, про агресію рф і про те, як страждає наш народ. Раніше в рамках спеціального туру Кароль полетіла до Японії, де провела кілька важливих зустрічей, а 19 травня, у День вишиванки, Тіна Кароль відвідала Каннський кінофестиваль.
Артистка з'явилася на публіці у розкішній вишитій сукні від українського бренду Foberini, який спеціалізується на дизайнерському вишитому національному одязі. На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила фотозвіт з події.
"У День вишиванки заспіваю на благодійному вечорі «Золотого глобусу» на Каннському кінофестивалі на підтримку кіноіндустрії України", — поділилася співачка.
Українці в коментарях до світлин на фан-сторінці зірки захоплюються її новим образом:
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"Красуня";
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Нагадаємо, Кароль в коротенькій спідниці не стала приховувати фігуру на інтерв'ю:"нехай Японія милується і заздрять нашим".
Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль різко відреагувала на візит Лепса на Донбас.
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