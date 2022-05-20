Як пише Politeka.net, Тіна Кароль зараз активно їздить по світу і розповідає про події в Україні, про агресію рф і про те, як страждає наш народ. Раніше в рамках спеціального туру Кароль полетіла до Японії, де провела кілька важливих зустрічей, а 19 травня, у День вишиванки, Тіна Кароль відвідала Каннський кінофестиваль.

Артистка з'явилася на публіці у розкішній вишитій сукні від українського бренду Foberini, який спеціалізується на дизайнерському вишитому національному одязі. На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила фотозвіт з події.

"У День вишиванки заспіваю на благодійному вечорі «Золотого глобусу» на Каннському кінофестивалі на підтримку кіноіндустрії України", — поділилася співачка.

Українці в коментарях до світлин на фан-сторінці зірки захоплюються її новим образом:

"Ой, яка чарівна квіточка";

"Красуня";

"Тіночко, ти чарівна!".

Нагадаємо, Кароль в коротенькій спідниці не стала приховувати фігуру на інтерв'ю:"нехай Японія милується і заздрять нашим".

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