Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар і суддя проекту "Майстер Шеф". Також зірка активно веде Instagram, де ділиться рецептами і кадрами з особистого життя. А цього разу Володимир розповів, як вибрати і приготувати спаржу.
"Дика спаржа
Вже наш український делікатес
Як:
ЗСУ зірвали план ворога та звільнили важливий населений пункт: "Росіяни намагалися..."
Нова вогняна НП в українському готелі: людей рятували через вікна, з'явилися кадри і подробиці
У дворах - кладовища: ще одне українське місто майже перестало існувати, фото
Зеленський заговорив про перегляд зарплат і фінальну стадію війни: "Я вам скажу відверто..."
Рф для війни в Україні шукає зброю по світу, Данилов розкрив, наскільки успішно: "Можу сказати..."
Вибирати спаржу
для приготування беремо більш короткі і більш товсті паростки, для салатів і сирими - більш тонкі, зрозуміло, що спаржа не повинна бути млявою", - почав розповідь Ярославський.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Володимире, ви як відчували, я тільки сьогодні отримала своє замовлення з фіолетовою і зеленою спаржею) такий доречний пост, дуже спасибі", " а як щодо білої товстенької спаржі? Є якісь особливості або все те ж, що і з зеленою?", "Спасибі за рецепт".
Нагадаємо, Ярославський з "Майстер Шеф" чесно зізнався, чому з ранку опухлий
Також Politeka повідомляла, що Ярославський з "Майстер Шеф" поділився рецептом домашньої рікотти
А ще Politeka повідомляла, що Ярославський з "Майстер Шеф" зробив важливе оголошення, яке чекали українці