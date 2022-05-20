Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар і суддя проекту "Майстер Шеф". Також зірка активно веде Instagram, де ділиться рецептами і кадрами з особистого життя. А цього разу Володимир розповів, як вибрати і приготувати спаржу.

"Дика спаржа

Вже наш український делікатес

Як:

Вибирати спаржу

для приготування беремо більш короткі і більш товсті паростки, для салатів і сирими - більш тонкі, зрозуміло, що спаржа не повинна бути млявою", - почав розповідь Ярославський.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Володимире, ви як відчували, я тільки сьогодні отримала своє замовлення з фіолетовою і зеленою спаржею) такий доречний пост, дуже спасибі", " а як щодо білої товстенької спаржі? Є якісь особливості або все те ж, що і з зеленою?", "Спасибі за рецепт".

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