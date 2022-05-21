Відома телеведуча і актриса поділилася яскравими фото і написала надихаючих пост про життя після початку війни.

Популярна українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася яскравою фотосесією на даху, а в підписі до фото розповіла про життя і роботу після 24 лютого.

На нових фотографіях Лілія відображена в красивій локації. Перед камерою вона з'явилася в стильному бежевому костюмі з білою футболкою. Її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до фотосесії Ребрик написала: "Світ випробовує нас, працівників телебачення, в мирний і воєнний час. Ми вчилися працювати в ковіді-дізналися, як це: облаштувати робоче місце з дому, радитися онлайн, освоїли скайпи, Зуми, розповідали, як хворіють люди і хворіли самі, відкривалися глядачам і не втрачали оптимізму, незважаючи на кошмарний жах навколо. А потім прийшов Лютий 2022 року, прийшов і ніяк не завершиться. Один жах змінив інший. Ковид тепер-це точно квіточки в порівнянні з війною! Але і війні нас не зламати: навпаки-залізна віра в нашу перемогу і наші ЗСУ додала сил рухатися далі і не боятися експериментувати".

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