Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Оля Полякова показала себе без яскравого макіяжу і в природному вигляді перед черговим концертом. Варто відзначити, артистка вже не перший тиждень дає благодійні концерти на підтримку України і займається висвітленням ситуації з біженцями через агресію Росії на адресу нашої країни.

"Чекайте, дорогі мої. Боже, я тільки приземлилася! Їду до вас, у мене дуже затримали рейс, тому що сьогодні був якийсь ураган. І ми дуже довго не злітали, сиділи в літаку більш ніж три години. Хух, втомилася! Але все одно дуже буду щаслива для вас співати. Чекайте мене.

Ох зараз нецеплю вії, і відразу співати! Буду рада бачити» - розповіла Полякова про останні події свого дня.

Також телеведуча Маша Єфросиніна показала уривок з нового інтерв'ю зі співачкою Олею Поляковою.

"Сьогодні на моєму каналі вийшов новий випуск #Взрослиедевочки... не той, що ми записали в лютому і яким хотіли почати новий сезон! Не такий, до якого ви звикли і за що полюбили наші з Олею посиденьки: в ньому немає сміху і забористих, легковажних історій» - поділилася думками Єфросиніна.

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський розповів, з яким болем переживає новини про обстріли Харківщини.

Також Politeka.net писала, що Сердючка опублікувала щемливе відео, зовсім не до сміху.

Крім того Politeka.net повідомляла, що дружина ведучого" Маски " Остапчука в модному вбранні відповіла на претензії критиків.