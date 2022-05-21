Як пише Politeka.net, Наташа Горова - 24-річна дочка Ірини Горової, яку з самого малого виховував Олексій Потапенко (Потап), який у шлюбі з Іриною був протягом 15 років. У пари також з'явився спільний син Андрій. Після розлучення Потап зберіг теплі стосунки з Іриною і дітьми. Наташа зараз волотерить, допомагаючи Україні, перебуваючи в Європі. Також Горова активно веде сторінку в Instagram, де ділиться багатьом цікавим.

А цього разу Наташа поділилася фото, на якому хвалилася стильним мейкапом. Горова зробила фото, хвалячись нафарбованими віями в кольори прапора України. Також можна побачити кілька татуювань на дівчині, яких у неї більше 40 штук.

Наталія Горова, наташа, дочка Потапа

Нагадаємо, прийомна дочка Потапа зізналася, чим допомагає Україні весь цей час

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