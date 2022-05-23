Як пише Politeka.net, після "Євробачення" в центрі скандалу опинилися висловлювання і поведінка Ірини Федишин, артистка не тільки не відповіла нормально за поставлені бали на конкурсі, але ще і розлютила зухвалими висловлюваннями і образами на адресу людей нетрадиційної орієнтації.

Після цього під кожним постом Федишин користувачі Мережі запитують, чому вона поводиться подібним чином і помічають, що її кар'єра співачки вже під питанням.

"Дорога діаспора в Іспанії, запрошую вас на благодійний концерт, всі кошти з якого будуть спрямовані на допомогу нашій Батьківщині. Це буде наша особлива музична зустріч. Вас також чекає неймовірний виступ і акомпанемент фортепіано талановитого піаніста віртуоза Євген Хмара та інші музичні сюрпризи " - пише Федишин.

В мережі почали критикувати:

"ЛГБТ представники такі ж люди як і ви; Не соромно? Осквернити нас на всю Польщу? Як тобі взагалі спиться після цього, ще й мільйон виправдань собі знайшла, ганьба; в Іспанії легалізовані одностатеві шлюби. Вас це не бентежить? Будете всіх про гріх попереджати?; Вся її творчість - це "шароварщина", від якої пахне відсутністю смаку, таланту і розуму!; Дуже соромно, що наші сучасні "зірки" несуть такий Гомофобний і дурний меседж☺️; позорище України!!! Ганьба тобі!!!».

До цього Федишин покрасувалася на тлі чужих 160 бронежилетів для ЗСУ, які були доставлені в Україну.

Кадри, на яких Федишин показує бронежилети дружньої організації обурили мережу, користувачі Instagram порахували це черговим піаром від Федишин.

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