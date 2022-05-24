День Києва відзначають в останню неділю травня, цього року він припадає на 29 травня. На своїй сторінці в Instagram Могилевська розмістила фрагмент нового кліпу на пісню "Я вдома". Відео співачка знімала на тлі зруйнованих будівель та захисних укріплень у Києві, доповнили все зворушливі кадри зі звичайними українцями.
"Як з перших днів життя, так і з перших днів війни, я була з тобою, мій Київ, співала у метро, везла їжу та ліки, підтримувала поранених, готувала захисні комплекти для військових… Ти незламний, мій Києв! Нас тисячі твоїх дітей були з тобою весь цей час. «Ми будем стояти , і нас не зламати», Ми зможемо все пережити, ми обов’язково побачимо парад Перемоги на твоєму Хрещатику!", — поділилася Могилевська.
Співачка також заговорила про тяжку долю української жінки.
"Дуже багато випало на долю Української жінки! Сльози, смерть, невимовний біль, прийняття дуже не простих рішень. «Діва Марія — звичайна жінка з України». Я ВДОМА. Чекайте на прем’єру!", — пише Наталя.
Українці в коментарях не стримують емоцій:
"Так сильно. Так проникливо - так по-справжньому. Дякую";
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"боляче дивитись ! За що нам це горе?";
"Без сліз неможливо дивитися";
"Як глибоко. Мурашки по шкірі❤️. Я вдома";
"Дуже чуттєво..до сліз😢".
Нагадаємо, Наталія Могилевська втратила дорогу людину, зірка вилила душу.
Як писала Politeka, Могилевська розповіла, як поспілкувалася з братом з росії.
Також Politeka писала, що Наталія Могилевська розповіла про свого нового бойфренда.