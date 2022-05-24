Популярний український комік, ведучий і сценарист Олександр Еллерт, який був переможцем першого сезону шоу "Холостячка", висловив своє обурення. На своїй сторінці в Instagram артист опублікував карту України із зазначенням того, як зросли ціни на оренду житла під час війни. За словами Саші, деякі люди вирішили нажитися на біді своїх співгромадян.

Також Еллерт розповів, як він, уродженець Донецької області, в 2014 році зіткнувся з тим, що ніхто не хотів здавати йому квартиру в Києві.

"Я українець, виріс в Донецькій області в російськомовній родині. І все своє життя я обожнював рідні краї і простори. Але пост мало не про це... а про те, як в 14 році мені довелося виїхати звідти, і про те як було важко знайти житло, тільки тому що у мене була Донецька прописка. Всіх, у кого була така прописка - чекав квест.

А зараз в 2022 я спостерігаю жахливу паралель. Війна, страшна, геноцид. Люди біжать на Західну Україну, де на 200% підняли оренду житла свої ж... своїм же... на оренду житла тим, хто втратив все... с*ка! На 200%... високомаржинально. Мораль цієї байки така: ми переможемо, якщо кожен зуміє розгледіти в собі людину, а не під*раса!", - написав Эллерт.

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