Його п'ятирічний син Марік нервував і не міг впоратися з емоціями, особливо в перші дні війни.

Як повідомляє Politeka.net, український телеведучий Олександр Педан зізнався в інтерв'ю Сергію Нікітюку, яке просте питання 5-річного сина про війну загнало його в глухий кут.

Його п'ятирічний син Марік нервував і не міг впоратися з емоціями, особливо в перші дні війни. Але з часом батькам вдалося знайти підхід до малюка.

"Коли ми їхали по розбитій дорозі з Києва до Хмельницького, Марік запитав: "Тату, а це нас бомблять?"Мені стало страшно. Дитина, з якою ми не говорили про війну, запитала, чи бомбили нас", - поділився Олександр Педан.

Незважаючи на те, що Маріку всього 5 років, він вже все розуміє і серйозно ставиться до теми війни в Україні. Він розуміє, що рашисти погані люди, але батько намагається донести, що позбавлятися потрібно лише від тих росіян, які нападають на Україну.

"У нього періодично простежується посил, що рашисти - погані люди. Зупиняю його і пояснюю, що мирних ми не б'ємо, вбиваємо тільки тих, хто на нас нападає. Я абсолютно відвертий з ним. Кажу, що у нас зараз йде війна. Найпростіше питання від дитини, на яке я не можу відповісти, Це: "А чому вони на нас нападають?" Це жахає. У мене і для себе немає відповіді. На жаль...", - додав Олександр Педан.

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