Співачка поділилася в соцмережі милим кадром, на якому позує зі своїм другом, схоже, вони давно не бачилися.

Популярна українська співачка, модель і зірка Playboy Даша Астаф'єва, яка після початку війни залишилася в Києві, а потім почала активно допомагати на волонтерській кухні, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка виклала в інста-сторіс миле фото, на якому показала зустріч зі своїм давнім другом Олексієм Дурнєвим.

На знімку, який зробила сама Даша, вона позує з Олексієм і ще одним чоловіком, всі мило посміхаються на камеру. Перед об'єктивом співачка з'явилася в білій футболці з українською символікою, її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж. Дурнєв стоїть позаду Даші і поклав руку на її плече.

"Такі зустрічі раптові, як то кажуть, до сліз", - підписала сторіс Астаф'єва і зазначила сторінку Дурнєва.

Відзначимо, що Даша і Олексій дружать давно. Співачка не раз брала участь в шоу Дурнєва, а він завжди дуже тепло і жартівливо відгукувався про Астаф'єву. Більш того, цим двом навіть приписували романтичні стосунки.

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