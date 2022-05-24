Популярна українська співачка, модель і зірка Playboy Даша Астаф'єва, яка після початку війни залишилася в Києві, а потім почала активно допомагати на волонтерській кухні, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка виклала в інста-сторіс миле фото, на якому показала зустріч зі своїм давнім другом Олексієм Дурнєвим.
На знімку, який зробила сама Даша, вона позує з Олексієм і ще одним чоловіком, всі мило посміхаються на камеру. Перед об'єктивом співачка з'явилася в білій футболці з українською символікою, її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж. Дурнєв стоїть позаду Даші і поклав руку на її плече.
"Такі зустрічі раптові, як то кажуть, до сліз", - підписала сторіс Астаф'єва і зазначила сторінку Дурнєва.
Відзначимо, що Даша і Олексій дружать давно. Співачка не раз брала участь в шоу Дурнєва, а він завжди дуже тепло і жартівливо відгукувався про Астаф'єву. Більш того, цим двом навіть приписували романтичні стосунки.
ЗСУ зірвали план ворога та звільнили важливий населений пункт: "Росіяни намагалися..."
Російські моряки влаштували бунт і таємно скаржаться путіну і шойгу: у розвідці розкрили подробиці
Розплата наздогнала окупантів на "Азовсталі": що відомо на цей момент
Взяти за всяку ціну: названо напрямок, куди окупанти кинуть всі сили, ситуація загострюється
"Соромиться": Путін не бере участі у важливих нарадах особисто, спливли дивні звички диктатора
Нагадаємо, "Вам дуже йдуть кучері": Злата Огневич вразила новим образом на прогулянці.
Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина наочно показала, за що борються українці: "Дико розуміти, що це шлях...".
Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" втратив друзів і не стримав сліз, розповідаючи про горе: "Ми скидалися на похорон...".