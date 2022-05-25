Популярна українська співачка Настя Каменських, яка зараз живе за кордоном і активно займається творчістю з благодійною місією, поділилася з шанувальниками в Instagram своїми думками. Свій Великий пост артистка доповнила арт-фотографією з українською символікою.

Так, за словами Насті, у всіх українців, як і неї самої багато в житті змінилося за останні три місяці. І хоча багато людей змушені були переїхати за кордон, в цілому весь народ став ще більш єдиний.

"90-й день, як ми всі змінилися. Наші цілі, плани, звичні дні. Ми не знали, що можна одночасно відчувати сильний біль за кожну втрату, але величезну гордість за кожного українця, який не стоїть осторонь. І від цього любов до повністю незнайомих, але як рідних людей. Хоча фізично мільйони українців зараз далеко від дому і один одного, ми стали ще ближче і єдиніше", - написала Каменських.

Також артистка зізналася, що, виступаючи в різних куточках світу за останні три місяці, вона відчула шалену підтримку України.

"На 90-й день розумієш, що йде час. Як і життя. Міста, які пережили страшні дні окупації, численні втрати, поступово повертаються до життя. Це приклад для нас триматися через страх і сльози. Незважаючи на біль, знаходити сили працювати над собою і емоційним станом. Це те, що допоможе нам, а значить і країні, тому що кожен з нас – її частина", - додала Настя.

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