Kalush Orchestra після перемоги на "Євробаченні-2022" вирішили разом з телеведучим Сергієм Притулою допомогти українській армії.

У фіналі Євробачення Kalush Orchestra, попри заборону на політичні гасла та заклики, закликали допомогти Україні, врятувати Маріуполь та Азовсталь. Тепер же хлопці продовжують допомагати ЗСУ. На сторінці гурту в Instagram Олег Псюк разом з Сергієм Притулою розмістили спільне звернення.

"Вперше в історії Євробачення переможці Kalush Orchestra продають свій трофей на допомогу українській армії! Ви можете зробити так, щоб їхній символ перемоги працював на ще одну велику перемогу України!! І отримати культовий рожевий капелюх фронтмена Kalush Orchestra Олега Псука всього за 5 євро!", — повідомили "калуші".

Так, музиканти пропонують зробити внесок у розмірі 5 € (або 200 грн) — і чим більше ви жертвуєте, тим більше у вас шансів на перемогу. Щасливого отримувача рожевої панамки виберуть за допомогою рандомайзера.

А от кубок скляного мікрофона Євробачення дістанеться тому, хто пожертвує найбільше в криптовалюті або в традиційній валюті. Розіграш капелюха та аукціон трофеїв закінчується 28 травня.

"Kalush Orchestra здобув рекордну кількість телеголосувань! Тепер давайте поб'ємо рекорд благодійних пожертв!", — закликали артисти та додали, що всі зібрані кошти відправлять Фонду Сергія Притули.

Нагадаємо, Цибульська показала, як президент в рожевій панамі "передбачив" перемогу Kalush Orchestra.

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