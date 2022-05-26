Популярна українська співачка, модель і зірка Playboy Даша Астаф'єва, яка з початку війни влаштувалася на волонтерську кухню, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в інста-сторіс милим фото, на якому продемонструвала стильний образ.

На новій фотографії Даша відобразила себе в ліфті, кокетливо позуючи на камеру. Одну руку вона поклала в кишеню, а на іншій висить модна сумочка, нею ж артистка тримає телефон. Перед камерою Астаф'єва з'явилася в стильних картатих брюках і світлій кофтині. Її волосся зібране в акуратну зачіску, а на обличчі легкий макіяж.

"Я люблю українське", - підписала сторіс Даша, зазначивши сторінку українського бренду, у якого придбала цей наряд.

Зазначимо, що Астаф'єва з перших днів війни в Україні почала відвідувати волонтерську кухню і допомагати готувати їжу для українських захисників. Кадри цього процесу зірка не раз показувала у своїх соцмережах, чим викликала захоплення і повагу українців.

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