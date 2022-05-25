Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома українська співачка. Також зірка вела одну з ранкових передач на музичному каналі разом з Віталієм Козловським. Не забуває Оля і про Instagram, де цього разу поділилася Селфі, показавши свою красу.
На кадрах Оля була в кофтині і хусточці. Зірка знімала сама себе, хвалячись виглядом.
"Від погане", - написала Оля в кадрах.
"У цьому сторіс немає ніякого емоційного навантаження, просто хотіла... То в останні дні ви мене бачите як чмо в сторіс... А я буваю і нічого. Просто писали інтерв'ю і довелося намалювати. Так що ось, Краса вам", - сказала Цибульська на сторіс.
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