Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Леся Нікітюк з перших днів війни стала волонтером. Крім того, вона демонструє в мережі, що російські окупанти творять в Україні. Кілька годин тому знаменитість показала, що залишилося від Бахмута в Донецькій області після обстрілів рашистів.

Леся Нікітюк спочатку опублікувала у своїх сторіз Instagram відеозапис, який був знятий з автомобіля, з написом "press" на капоті. Судячи з запису, траса "Лисичанськ-Бахмут" знаходиться під обстрілами, так як на відео можна помітити дим і звук від "прильотів". Траса буквально перетворилася на "дорогу життя і смерті".

"Це траса "Лисичанськ-Бахмут", де по обидва боки зараз йдуть бої. Влада просить людей евакуюватися. Не ризикуйте своїм життям!", - закликала Леся Нікітюк.

Ракетні та авіаудари російських військ по Бахмуту не припиняються. На другому фото вже показані руйнування в самому місті. Значні пошкодження є в житлових районах, зруйновані об'єкти торгівлі, комунального господарства та промислової інфраструктури. Без сліз на це не поглянеш. Важко не заплакати.

Нагадаємо, що Нікітюк прокляли через квіти, зірка записала звернення.

Як повідомляла Politeka, безробітна Леся Нікітюк зайнялася новою справою, пропонуючи свої послуги.

Також Politeka писала, що Нікітюк поділилася своїм болем і гордістю.