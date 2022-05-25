Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - відома українська блогерка, яка прославилася завдяки участі в шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. Зараз пара вже два роки одружена і в минулому році у сім'ї народився син, якого назвали Левом. Квіткова активно веде свій блог в Instagram, де ділиться кадрами з особистого життя. А цього разу вирішила відповісти на питання про агресію.

"Даша, раніше такий був світлий блог, а зараз багато агресії. Ви серйозно?",- написала Даша в сторіс.

"Вмирають маленькі дітки, люди, кожен день прилітають ракети від Росії і стирають наші міста. У сенсі, без агресії", - додала Даша.

"Ну це Пипець, що відбувається. Особливо, коли читаю, що ці тварини роблять з дівчатами і дітками", - продовжила дружина Добриніна.

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