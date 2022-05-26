Як пише Politeka.net, у соцмережах висловилися на тему нової ініціативи співачки – створення Центру психологічної підтримки для українців LOBODA Help Centеr.

Як відомо, в останні роки Лобода працювала і якийсь час жила в Росії. І хоча після початку повномасштабної війни співачка засудила дії окупантів і відтоді виступає на підтримку України, багато українців не змогли забути про її вибір після 2014 року.

Зараз співачка оголосила про створення нового проекту для допомоги українцям.

"Неможливо забути пережитий жах. Складно впоратися з новими умовами життя, з невпевненістю в завтрашньому дні, а іноді і з відчаєм. Я знаю ці почуття, тому що сама переживаю їх@, - написала Лобода

Втім, багато українців залишаються налаштованими вкрай скептично.

"Занадто пізно", "вилізло! Сиди мовчки!", "Наспілася в Рашці", "себе нехай підтримає! Переживає воно", "блювати від неї хочеться«, " Я б не пішла до неї в цей проект. Лицемірством пахне", "а що вона там знає і переживає, перепрошую? Можливо, була в окупації", "Перевзувається в польоті зірка", - пишуть люди.

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