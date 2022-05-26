Надя розповіла про ініціативи, які хоч якось можуть допомогти українцям.

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - відомий український артист, який нещодавно розлучився зі співачкою Надей Дорофєєвої. Артистка з екс-чоловіком довго не розповідала про рішення розлучитися, але помітила, що рішення було обдумане і виважене. Вони залишилися без конфліктів.

Зараз Надя зовсім не говорить про особисте життя, але часто розповідає про те, що її турбує, в тому числі про ситуацію в країні.

"Звертатися за допомогою соромно? Раніше я теж так вважала. А рік тому зіткнулася з такими моментами у своєму житті, з якими не могла впоратися самостійно, і вони привели мене до психолога. Зараз я розумію, наскільки це необхідний крок допомоги самому собі!

Мені страшно уявити, через що пройшло досі проходить багато українців, скільки людей в депресії, з посттравматичним синдромом, скільки людей не можуть повернутися додому, тому що вдома вже немає.

Ми з командою зібрали вам кілька ініціатив. Якщо хоч одному з вас це допоможе, Я буду щаслива!» - поділилася переживаннями Надя.

Також Надя виклала епатажне фото з молодим красенем, на якій вони позують в стильних образах. Як виявилося, хлопець на фото гітарист співачки Женя Пугачов, який якраз відзначає свій день народження. Дорофєєва присвятила це фото і привітання своєму музиканту, написавши по-англійськи "Happy Birthday", і відзначивши сторінку хлопця.

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