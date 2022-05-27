Як пише Politeka.net, Арсен Мірзоян - відомий український виконавець. Зірка одружений на дочці легендарної співачки Ніни Матвієнко Тоні. Пара офіційно оформила стосунки після народження дочки, яку назвали на честь бабусі. Пара довгий час не бачилася, адже війна їх розлучила. І ось, через три місяці, Арсен побачився з дружиною і поділився своїми переживаннями з "Зірковим шляхом".

"Я пам'ятаю, як я їхав і намагався себе заспокоювати, щоб не прискорюватися. Рахував кілометри разом з навігатором. І вона крикнула Арсен, покликала, а Ніна почула, Ніна звичайно дуже плакала. Вона вибігала, я думав, і двері в джипі зламає", - сказав Арсен.

"Арсен Мірзоян про складну розлуку з родиною

Співак згадав довгоочікувану зустріч з родиною за кордоном. Розповів про особливі речі, які привіз дружині @tonya_matvienko і доньці з Києва, небезпечні моменти під час волонтерства і синів, які залишилися в рідному Запоріжжі", - зазначено було в публікації.

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