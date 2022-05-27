Як пише Politeka.net, Даша Ульянова переможниця одного з сезонів "Холостяка", яка хоч і не залишилася з обранцем, але стала популярною в Instagram. Дівчина є майстром спорту з гімнастики і дуже любить показувати себе без зайвого сорому.

Оскільки Ульянова також багато працює над собою в спортзалі і не забуває підтримувати форми, щоб не набрати зайвого, вона також з радістю рекламує різні косметичні процедури.

Цього разу її вразили власні кадри в салоні засмаги:

"Приходжу ось в салон, а тут мої фото, так незвично круто. Дуже приємно бачити " - каже Даша і милується кадрами.

До слова, Даша за весь період вторгнення окупантів не стала переїжджати з Києва і вперто була вдома, купувала продукти, ходила на прогулянки і розповідала про свої будні. Лише раз Ульянова вирушила на відпочинок до близьких, а після знову повернулася в столицю, показавши приклад багатьом зіркам.

Зараз дівчина показала, як оживає Київ і відкриваються заклади.

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