Як пише Politeka.net, зараз проходить Каннських кінофестиваль. Весь цивілізований світ підтримує Україну в боротьбі з агресором і тому багато зірок на червоній доріжці вирішили ще раз про це заявити, з'явившись в нарядах в українських кольорах. Фотопідбірку зібрав "Зірковий шлях", який опублікував вбрання зірок у себе в Instagram.
"У світі Новий українізований тренд
Деякі зірки прийшли на Каннський кінофестиваль в синьо-жовтих образах. Діліться в коментарях, чий look вам більше подобається:
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Актриса Шерон Стоун в синьо-жовтому костюмі
Засновниця "Оскара для блогерів" Марія Чаплін в сукні від Оксани Караванської " - написано було в публікації.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Як красиво", " Спасибі тобі, світ, за підтримку!!!", "а мені всі сподобалися".
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