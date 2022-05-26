Актриса Шерон Стоун та інші зірки приміряли на себе вбрання в українських кольорах, з'явившись на червоній доріжці на Каннському кінофестивалі.

Як пише Politeka.net, зараз проходить Каннських кінофестиваль. Весь цивілізований світ підтримує Україну в боротьбі з агресором і тому багато зірок на червоній доріжці вирішили ще раз про це заявити, з'явившись в нарядах в українських кольорах. Фотопідбірку зібрав "Зірковий шлях", який опублікував вбрання зірок у себе в Instagram.

"У світі Новий українізований тренд

Деякі зірки прийшли на Каннський кінофестиваль в синьо-жовтих образах. Діліться в коментарях, чий look вам більше подобається:

Блогерка Саша Рей в " Diamant blanc»

Актриса Шерон Стоун в синьо-жовтому костюмі

Засновниця "Оскара для блогерів" Марія Чаплін в сукні від Оксани Караванської " - написано було в публікації.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Як красиво", " Спасибі тобі, світ, за підтримку!!!", "а мені всі сподобалися".

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