Популярний український виконавець, комік і шоумен Володимир Дантес, який після розлучення з дружиною Надею Дорофєєвою, з якою був у відносинах 11 років, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу артист виклав незвичайне фото, а в підписі до нього розповів, як змінилося його життя за останні три місяці.

На новій фотографії Володимир зображений у цікавій локації, Він присів на диванчик і сумно дивиться в об'єктив. Перед камерою Виконавець з'явився в сірих брюках і темній толстовці з яскравим малюнком.

У підписі до публікації Дантес розповів, що змінилося в його житті з початку війни: "92-й день повномасштабної війни. 92 дня я не був у Києві. 5 днів з цих 92х я ридав. 30 днів як перейшов на українську. Все життя буду пам'ятати російських виродків, які напали на мою країну і не прощу. Ukraine one love".

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