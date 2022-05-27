Популярна українська хореограф і багаторазова учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова часто ділиться з шанувальниками своїми думками і фото на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка опублікувала миле фото, а в підписі до нього залишила потужний посил українцям.

"Всі, хто сьогодні живі і продовжують жити під час війни в Україні просто не можуть опустити руки, здатися, зануритися в депресію, страх, закритися в "колбі"! Навпаки, я вважаю, що саме ми повинні продовжувати триматися разом, допомагати один одному Хто чим може, кожен повинен боротися на своєму фронті! Ми повинні продовжувати жити, працювати, підтримувати економіку країни, моральний дух наших людей, бойовий дух наших бійців, не забувати про війну на окупованих територіях", - написала Ілона.

Вона також додала, що, незважаючи на складну ситуацію в країні, потрібно намагатися розвиватися, давати хороший приклад для наслідування дітям, давати мотивацію і віру в краще майбутнє.

"Бо інакше ЗА ЩО ПОЛЯГЛО Й ПОМЕРЛО СТІЛЬКИ БІЙЦІВ І СТІЛЬКИ НАШИХ ЛЮДЕЙ?!?!? Всі вони померли за нашу свободу, за нашу країну, за нас з вами. Вони назавжди будуть в наших думках, пам'яті і серці, але разом з тим ми повинні жити в пам'ять про них! І особисто я вірю в те, що Україна переможе, всі території повернемо назад і зустрінемо ще літо в Криму! Тому прошу всіх вас не гнобити тих людей, хто намагається вижити і жити далі під час війни, не звинувачуйте і не критикуйте, зараз складно всім, краще бути згуртованими, єдиними і непереможними! Всім бажаю мирного неба, терпіння, сил і сил", - звернулася Гвоздьова до українців.

Нагадаємо, "Маруся, рідна": Полякова показала "ніжності" з Єфросиніною, фото.

Як повідомляла Politeka, "Ні фінансово, ні морально": Молода дружина Віктора Павлика розповіла, коли повернеться до чоловіка з Ізраїлю.

Також Politeka писала, що Переможця "Холостячки" з Мішиною Еллерта захейтили українці, зірка відповів: "Хочеться розставити всі крапки...".