Як повідомляє Politeka.net, відома українська реперша Alyona Alyona втратила свого кума, у якого забрали життя російські окупанти на передовій. Про це вона розповіла в програмі "Зірковий шлях".

Ім'я загиблого кума Alyona Alyona не захотіла називати. За її словами, чоловік мужньо захищав Україну. Чоловік загинув 12 квітня, інших подробиць вона не стала озвучувати.

"Як і у всіх зараз, це такі обставини... Я б не хотіла Детальніше про це розказувати. Все, що можу сказати. Він загинув. Він загинув на війні. Він служив на Київщині", - зізналася Alyona Alyona.

Раніше про смерть кума, вона писала, що батьки дали йому життя, а росіяни забрали. А також побажала їм горіти в пеклі.

Відзначимо, що після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну реп-виконавиця почала активно займатися волонтерською діяльністю і записувати мотивуючі відео.

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