Екс-лідер гурту» Тартак " поділився у своєму Instagram новим постом з нагоди свого ювілею. 28 травня Виконавцю виповнилося 50 років.

"Мені 50. І я - солдат ЗСУ, стрілець 47-го окремого батальйону. У мене є форма і автомат. У мене є командири і товариші по зброї. У мене є багато нових обов'язків і трохи менше колишніх прав. Поки я не дуже хороший солдат, але кожен день я намагаюся стати краще. І стану. Може бути, навіть офіцером. Колись. Як мріяв колись", - написав Положинський.

Він зазначив, що вже прожиті 50 років були для нього насиченими, яскравими і плідними. Співак побажав самому собі, щоб і наступні були не гірше.

"Святкування буде зовсім не таким, якого мені хотілося і колись планувалося. Але це не головне. Головне - Перемога і Мир після неї", - написав Положинський.

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