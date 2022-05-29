Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку повномасштабної війни засудив путінську агресію, повністю припинив свою творчу діяльність в рф і заборонив використовувати в росії свої пісні, продовжує радувати українців. На своїй сторінці в Instagram співак поділився з шанувальниками прем'єрою.

"Коли я їздив Україною, я бачив людей: жінок, чоловіків, які безмежно страждали від самотності, від того, що не можуть бути разом зі своїми коханими. Пісня «Чекай мене» народилася як обіцянка про повернення та любов. Уся Україна чекає на повернення кожного з нас. Бо ми можемо зробити її краще. Чекай мене!", — поділився співак.

Режисер-кліпмейкер Алан Бадоєв одразу відмітився в коментарях до посту, написавши: "Слухаємо вже!".

Підписники в коментарях не стримують емоцій:

"Макс, до мурашок ... до сліз...🥺 💔 такі потрібні слова в цій пісні... стільки болю, але і світла і надії на все хороше. Ти неймовірно відчуває людина. ❤️";

"Дуже гарна пісня! Такі зворушливі слова!";

"ваш спів українською НЕЙМОВІРНИЙ";

"Макс, ти наше сонечко, дякую";

"Дуже потужна пісня.До мурах...Ти Гордість";

"Відкрилася Ваша справжня душа та сутність. Чудовий репертуар, музика від душі❤️".

Нагадаємо, Alyona Alyona назвала артиста, який "відмив" репутацію після виступів у рф.

Як повідомляла Politeka, Макс Барських своїм зверненням в мережі спровокував велику сварку.

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