Співачка поділилася в соцмережі афішею і розповіла про концерт у Празі, де виступить на підтримку України.

Популярна українська співака Настя Каменських, яка з початку війни оселилася в Іспанії, часто ділиться з шанувальниками в Instagram подробицями свого життя. Так, цього разу зіркова красуня анонсувала свій виступ на музичному фестивалі в Празі, куди також запросила українців.

На своїй сторінці Настя опублікувала афішу зі своїм фото, на якому вона позує в чорному вбранні. Її кучеряве волосся акуратно укладені, а обличчі легкий макіяж і намальований маленький прапор України.

У підписі до публікації Каменських розкрила деталі своєї участі у фестивалі.

"22 червня, Прага, благодійний концерт Ukrainian Freedom Voices в рамках європейського музичного фестивалю. Рада виступити на такій масштабній події, присвяченій Україні, метою якої є збір коштів на обладнання для українських лікарень, які приймають дітей, постраждалих в результаті бойових дій. Якщо ви в Празі приходите на концерт! Кошти від продажу квитків будуть направлені до благодійного фонду @tvoyaopora. Квитки можна придбати на @concert_ru або @gooutpl. Концерт покажуть на телеканалах @m1ukraine 26 червня о 20.00 (за місцевим часом) та @ockotv 28 червня о 19.00 (прем'єра, за місцевим часом). Зробити донат до Фонду @tvoyaopora на допомогу українським лікарням і постраждалим діткам в них телеглядачі зможуть, відсканувавши QR код на екрані під час цих трансляцій", - розповіла співачка.

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