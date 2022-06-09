Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни вивезла дітей до Франції і деякий час жила там, прийшла до тями і почала активно виступати з благодійними концертами. Так, нещодавно артистка два тижні гастролювала в США, і тепер вирішила поділитися враженнями і фото своєму Instagram.

На кадрах можна побачити, що зустрічали українську суперблондинку в Америці дуже тепло. За словами Олі, на її концерти приходили не тільки українці, які живуть в США, але і багато американців, які таким чином вирішили підтримати Україну.

"Днями завершилася серія благодійних концертів у містах США – більшість зібраних коштів буде перераховано на потреби ЗСУ! Було дуже тепло бачити в концертних залах наших людей, а також звичайних жителів Америки, які прийшли нас підтримати! Де б ми не були, скільки добра не бачили і що б не їли, ми всі хочемо одного-повернутися додому! Нехай буде Україна, нехай буде перемога, нехай буде мир якомога швидше. Якщо весь світ цього проситиме, то Бог нас обов'язково почує! У кожному місті, де ми були, я зверталася до кожного з проханням підтримати ініціативу президента України "United24 – платформа для збору пожертв з усього світу". Сподіваюся, що це допоможе моїй країні! Готуємося до наступного благодійного концерту 30 червня в Празі", - розповіла Полякова в підписі до публікації.

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