Популярний український шеф-кухар і переможець шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко, який нещодавно отримав премію, як кращий в світі фуд-блогер, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу ресторатор поділився своїми роздумами на тему мовного питання і поділився корисним лайфхаком, як перейти на українську мову.

"Коли сталася повномасштабна війна, я почав спостерігати. Хтось перейшов на українську. Хтось ні. У других, все ще російськомовних, я питав, що їх зупиняє. Відповіді стандартні: російськомовна родина, у Швейцарії 4 мови, не можна нікого змушувати переходити, я буду говорити або крутою чистою мовою, або ніякою. Мені знадобилося 107 днів, щоб осмислити це і сформулювати думку.

І ті, хто не перейде ніколи на українську мову, ось вам поштовх через лайфхак: спробуйте кохатися українською і зрозумієте, чому треба на неї переходити. Кажу на своєму досвіді. Спробуйте самі", - написав Клопотенко.

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