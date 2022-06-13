Популярний український виконавець, продюсер і шоумен Андрій Данилко, більш відомий під сценічним чином Вєрки Сердючки, днями разом зі сценічною "мамою" Інною Білоконь, лад концерт в київському метро. А після концерту вони з Інною влаштували незвичайну фотосесію.

На нових знімках можна побачити, що Андрій сильно схуд за останній час. Він з'явився на фото в темному спортивному вбранні з кепкою на голові і маскою на обличчі. Білокінь теж в чорному-на ній коротке плаття і окуляри з чорною оправою, а волосся зібране в тугий пучок.

У підписі до публікації Данилко написав: "Після концерту в метро "Майдан Незалежності". 10.06.22". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нові фото Андрія з Інною, засинаючи їх компліментами: "Ви так пострункішали, супер виглядаєте", "Розкішні", "Андрій дуже хороший", "Улюблені мої", "Неймовірні. Наш. Кращі", "Красунчик", "Ви просто супер! Спасибі!", "Найбільш справжні", "Дякую за віру і боротьбу за нашу Україну!", "Любимо вас", "Як би хотілося побувати знову на вашому концерті. Ходила, коли була вдома в Херсоні. Ця енергія і емоції, назавжди в серці", "Пан Андрій так схуд", "Спасибі за концерт і емоції", "Які ви круті".

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