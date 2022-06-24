Спочатку він здивувався, що його співведучою буде не Ірина Хоменко, з якою він працював на пробах, а Лілія Ребрик.

Український ведучий і журналіст Слава Дьомін розповів, як проходив його кастинг на роль ведучого проекту "Ранок з Україною" і зізнався, що думає про свою колегу Лілію Ребрик. Саме з нею він буде вести шоу.

Він зазначив, що спочатку пройшов звичайні проби: прочитав текст у студії, поспілкувався з майбутньою співведучою, взяв інтерв'ю у гостя. А потім, на другому етапі, його послали до психолога - він визначив психотипи і спрогнозував успіх роботи в парі з іншими.

Після успішно пройденого кастингу Славі Дьоміну повідомили, що його співведучою буде не Ірина Хоменко, з якою він працював на пробах, а Лілія Ребрик.

"Мені з Лілею кльово! Єдине, можу сказати, що вона дуже сильна жінка! По ній відразу видно, що вона головна в стосунках. Але це круто, це новий виклик для мене! Думаю, пройде небагато часу, і ми довіримося один одному. У першому ефірі вона взяла мене під своє крило, і дуже правильно, адже я новачок, а вона стільки років на шоу", - прокоментував Слава Дьомін.

Нагадавши, Слава Дьомін пояснив, що не так навіть з противниками Путіна.

Як повідомляла Politeka, Слава Дьомін похвалився новою роботою і відповів на всі питання.

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