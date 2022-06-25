Популярна українська співачка Настя Каменських, яка про час війни оселилася за кордоном, але гастролює по різних країнах з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зоряна красуня поділилася зворушливим відео, в якому показала, за чим сумує весь цей час.

У ролику Настя зібрала кадри з найщасливішими моментами свого життя, де вона у себе вдома, на сцені, з подругами, під час інтерв'ю, за лаштунками концертів, на прогулянці, зі своїм собакою і багато інших. На цих кадрах співачка виглядає по-справжньому щасливою. За словами Насті, вона дуже сумує за такими моментами.

У підписі до публікації Каменських написала: "Ми всі зараз так сильно сумуємо. За звичним життям, за близькими, за будинком, роботою і за стількома моментами, коли ми були такі щасливі. Давайте надихнемо себе і один одного такими ж відео? Тому що це не просто те, про що ми сумуємо — це те, за що нам слід боротися!".

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