Про це пише Politeka.net. Популярна ведуча поділилася відео в своєму Instagram.

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення Росії багато українців покинули країну і виїхали за кордон. В якійсь мірі це торкнулося і артистів, адже зараз вони їздять по різних країнах, влаштовуючи благодійні концерти для збору коштів на підтримку України.

Втім, іноді українські зірки перетинаються, нехай і в чужій країні. Саме ці моменти показала Єфросиніна в своєму пості. На відео Маша обіймала Діму Монатіка, Полю Полякову, Джамала та інших відомих українців.

"Чотири місяці поза домом. Розкидані по світу. Для всіх чужі. І тільки найміцніші обійми при рідкісних зустрічах один з одним. Найбільш пам'ятні обійми....",- підписала кадри ведуча.

Українці не змогли пройти повз.

"Як душевно, щиро і з любов'ю", "які важкі уроки ми проходимо...і якими сильними стаємо в цій війні!", "Яке неймовірно тепле і відверте відео", - пишуть люди.

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