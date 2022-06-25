Об этом пишет Politeka.net. Популярная ведущая поделилась видео в своем Инстаграм.

Как известно, после начала полномасштабного вторжения россии многие украинцы покинули страну и выехали за границу. В какой-то мере это затронуло и артистов, ведь сейчас они ездят по разным странам, устраивая благотворительные концерты для сбора средств в поддержку Украины.

Впрочем, иногда украинские звезды пересекаются, пусть и в чужой стране. Именно эти моменты показала Ефросинина в своем посте. На видео Маша обнимала Диму Монатика, Полю Полякову, Джамала и других известных украинцев.

«Четыре месяца вне дома. Разбросаны по миру. Для всех чужие. И только самые крепкие объятия при редких встречах друг с другом. Самые памятные объятия….», - подписала кадры ведущая.

Украинцы не смогли пройти мимо.

«Как душевно, искренне и с любовью», «Какие трудные уроки мы проходим…И какими сильными становимся в этой войне!», «Какое невероятно теплое и откровенное видео», - пишут люди.

Напомним, Каменских в мрачноватом наряде изумила сменой образа на выступлении.

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