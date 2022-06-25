Даша Ульянова стала відомою завдяки шоу" Холостяк " з Максом Михайлюком, перемігши у фіналі. Проте вже на пост-шоу вона заявила про розставання з чоловіком через його поведінку під час зйомок з іншими дівчатами.

Зараз Даша займається блогом, показує кадри з оригінальних фотосесій і встигла спробувати себе в ролі ведучої на музичному каналі. Дівчина була майстром спорту з гімнастики, тому під час ефірів не соромилася продемонструвати свої фірмові шпагати і розтяжку.

На тренуваннях Даша вже не раз показувала, в якій формі знаходиться її фігура.

"Прес буде горіти! Мрія дитинства, коли подруга - тренер" - пише Даша під добіркою кадрів.

Ми також писали, 21 червня Даша святкувала день народження. Їй виповнилося 26 років, проте вона любить дуріти і веселитися на камеру. Манера закривати багажник машини за допомогою повітряного шпагату не раз інтригувала українців. Як і її вбрання жінки-кішки в одному з ефірів і подача смачних страв.

Даша цього разу повторила улюблений трюк:" у будь - якій незрозумілій ситуації " - пише Ульянова.

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