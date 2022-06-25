Як пише Politeka.net, Євген Сморигін - відомий український актор родом з Білорусі і зірка "Дизель шоу". Зірка вирішив дати інтерв'ю, розповівши про зраду Батьківщини. Фрагмент відео опублікував" Зірковий шлях " у себе на сторінці в Instagram.
"Моя дружина і діти жили в підвалі сараю, коли з рідної Білорусі летять ракети в моїх дітей. Паспорт у мене Білоруський поки що...",- сказав артист.
"Євген Сморигін про зраду Білорусі, хвороби дружини, нічліг в сараї.
Актор Євген розповів про переїзд за кордон, життя з сім'єю в підвалі сараю, хвороби дружини, дружбу з колись суперницею Оленою Кравець і ставлення до колег-росіян Сергія Писаренка та Євгена Нікішина", - написано було в публікації.
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Фанати подивилися ролик більше 10 тисяч разів і написали коментарі:
"Дай боже вам всім здоров'я, терпіння", "молодець".
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