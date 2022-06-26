Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко - успішний український продюсер і виконавець. Зірка з 99-го по 2014 рік був одружений на Ірині Горовій, яка тільки народила від минулих відносин дочку Наташу. Тому Олексій виховала дитину з самого малого. Також у пари є син Андрій. Після розлучення Потап залишився в хороших відносинах з усією родиною, а з Іриною і зараз керує продюсерським центром. А Наташа виросла справжньою красунею і активно зараз веде сторінку в Instagram.
А на новому фото Горова похвалилася стильним чином в легкій сукні. Наташу зняли здаля і можна оцінити елегантність красуні.
"Сховалася", - підписала кадр дівчина.
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
З'явилися кадри та подробиці ракетного удару по Києву, є постраждалі: "В результаті ворожого обстрілу..."
Окупанти почали масовий штурм на багатьох напрямках, в Генштабі повідомили деталі: "Ворог просунувся на..."
І це мати трьох дітей: "розповніла" дружина ведучого "Холостяка" Решетніка вразила фігурою
Наречена Макацарія вразила ефектними формами в тоненькій маєчці: яскраві кадри
Фанати, включаючи співачку Надю Дорофєєву, поставили більше ста лайків.
Нагадаємо, прийомна дочка Потапа звернулася до стиліста і показала себе в нових образах
А ще Politeka повідомляла, що екс-дружина Потапа в чорному вбранні засвітилася з донькою і відомою ведучою
Також Politeka писала, що екс-дружина Потапа Горова поїхала в Іспанію, змусивши заздрити навіть дочку