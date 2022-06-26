Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко - успішний український продюсер і виконавець. Зірка з 99-го по 2014 рік був одружений на Ірині Горовій, яка тільки народила від минулих відносин дочку Наташу. Тому Олексій виховала дитину з самого малого. Також у пари є син Андрій. Після розлучення Потап залишився в хороших відносинах з усією родиною, а з Іриною і зараз керує продюсерським центром. А Наташа виросла справжньою красунею і активно зараз веде сторінку в Instagram.

А на новому фото Горова похвалилася стильним чином в легкій сукні. Наташу зняли здаля і можна оцінити елегантність красуні.

"Сховалася", - підписала кадр дівчина.

Наташа Горовая

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