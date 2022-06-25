Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом і вже знайшла нового бойфренда, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram.
Так, вранці 25 червня зірка опублікувала пост, в якому запропонувала шанувальникам надіслати їй свої варіанти перекладу її пісні raznotsvetnaya, реліз якої відбувся незадовго до початку війни.
"Напередодні війни я випустила трек raznotsvetnaya. Але зараз для всіх нас існують тільки два кольори – жовтий і блакитний. І саме їх не вистачає моїй пісні! Тому я ОГОЛОШУЮ КОНКУРС на кращу адаптацію треку raznotsvetnaya українською!",- заявила артистка.
Тепер же Надя записала відео в сторіс, в якому розповіла, що за кілька годин їй надіслали понад 150 варіантів перекладу пісні raznotsvetnaya. Співачка просто в шоці, зізнається, що не очікувала такої активності від шанувальників.
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
Лукашенко "пропетляє": в Офісі президента знову заговорили про наступ Білорусі на Україну, яка зараз ситуація
Кароль з розрізом від стегна захопила своєю красою: ефектні кадри
Кароль не стала приховувати фігуру в дорогому вбранні на концерті: "Сукня – щось, Тіні воно дуже йде"
"З сьогоднішнього дня...": поки Потап за кордоном, його екс-дружина Горова внесла зміни в їхній бізнес
"Друзі, щойно побачила, що вже більше 150 варіантів тексту на пісню raznotsvetnaya. Я навіть не очікувала, що їх буде настільки багато. І у мене попереду багато роботи, щоб знайти той скарб. Спасибі вам за активність", - звернулася Дорофєєва до шанувальників в сторіс.
Нагадаємо, "Підтримувати все українське": Нікітюк розповіла про свою незвичайну колекцію.
Як повідомляла Politeka, "Ви як ніхто інший знаєте...": Остапчук звернувся до чехів на благодійному концерті.
Також Politeka писала, що "Патріотична місія": Полякова зібралася підкорювати ще одну країну, подробиці.