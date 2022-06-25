Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом і вже знайшла нового бойфренда, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram.

Так, вранці 25 червня зірка опублікувала пост, в якому запропонувала шанувальникам надіслати їй свої варіанти перекладу її пісні raznotsvetnaya, реліз якої відбувся незадовго до початку війни.

"Напередодні війни я випустила трек raznotsvetnaya. Але зараз для всіх нас існують тільки два кольори – жовтий і блакитний. І саме їх не вистачає моїй пісні! Тому я ОГОЛОШУЮ КОНКУРС на кращу адаптацію треку raznotsvetnaya українською!",- заявила артистка.

Тепер же Надя записала відео в сторіс, в якому розповіла, що за кілька годин їй надіслали понад 150 варіантів перекладу пісні raznotsvetnaya. Співачка просто в шоці, зізнається, що не очікувала такої активності від шанувальників.

"Друзі, щойно побачила, що вже більше 150 варіантів тексту на пісню raznotsvetnaya. Я навіть не очікувала, що їх буде настільки багато. І у мене попереду багато роботи, щоб знайти той скарб. Спасибі вам за активність", - звернулася Дорофєєва до шанувальників в сторіс.

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