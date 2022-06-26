Як повідомляє Politeka.net, з перших днів війни актриса, модель і співачка Даша Астаф'єва допомагає бійцям ЗСУ, займається благодійними зборами, готувала для воїнів і збирала кошти для притулків. Зараз артистка вирішила трохи побалувати себе і спробує себе в ролі ведучої з "Зірковим шляхом".

Даша вирішила також показати, як займалася з балетом Олени Коляденко, танцювала разом з колегами і пробувала займатися для цікавого номера.

"А ось і новина!"- ділиться Даша під добіркою кадрів зі спортзалу. Вона також показала, з ким займається і що робить для нового номера.

"Сьогодні був перший знімальний день на посаді ведучої Зіркового шляху. Зараз навіть маленьке свято-величезне свято " - написала Астаф'єва під світлими кадрами.

Даша позувала з посмішкою на обличчі і букетом півоній, в милій сукні співачка виглядала досить мило і акуратно.

Встигла Даша заінтригувати зустріччю з колегою. Вирішив порадувати зірку український телеведучий Даніель Салем служив в ЗСУ. Він справжній приклад для багатьох знаменитостей.

Нагадаємо, що Астаф'єва вийшла з образу фатальної діви і перетворилася на справжню патріотку.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва в чуттєвому образі занудьгувала про минуле життя.

Також Politeka писала, що Астаф'єва заворожила виглядом у вузькій зеленій сукні.