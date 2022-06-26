Шеф-кухар Ольга Мартиновська, зірка проекту" Майстер Шеф", показала, що сталося через її доньку віру.

Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка працює в Парижі. Також Ольга судить проект" Майстер Шеф " разом з Ектором Хіменес-Браво і Володимиром Ярославським. Не забуває Мартиновська і про Instagram, де ділиться смачними рецептами, анонсами, а також кадрами з особистого життя. А цього разу Ольга вирішила показати фото зі своєю дочкою вірою, але щось пішло не так.

Instagram сприйняв її публікацію як загрозу, тому видалив. Зараз це часта практика мережі через війну. Занадто ліберальні правила платформи не дають можливість чесно розповісти про події, адже це розпалює ненависть, на думку Instagram.

Публікації Ольги не стала винятком. Мартиновська саркастично відреагувала на це видалення її сторіс.

"Особливо Віра на фото несе загрозу", - написала Ольга.

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