Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна - відома українська актриса і зірка "Жіночого кварталу". Знаменитість також обожнює спорт, а особливо розтяжки, яким із задоволенням вчить всіх бажаючих. А неї так давно дівчина відкрила для себе танці біля пілона. Нікітіна, як і інші зірки, підтримує українців, які захищають свою землю від російських окупантів. Не забуває Катя і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
А цього разу Нікітіна поділилася кадрами, на яких хвалилася розкішною фігуркою. Зірка була в міні-шортиках і топіку, задерши ніжку і вразивши кадрами.
"Тиха ніч. Ранок ок, понеділок. Давай, починай день правильно. Спорт", - написала Катя у себе в сторіс.
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А після цього Нікітіна вже показувала, як тренується на вулиці.
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