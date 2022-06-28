Як пише Politeka.net, Міша Романова - відома українська співачка і колишня солістка групи "ВІА Гра". Артистка дружить з артистом Максом Барських, з яким їй приписують роман. Кілька років тому співачка народила сина Мартіна, але ретельно приховує ім'я батька. Романова, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі з окупаційними російськими військами і нещодавно зізналася, що розірвала стосунки з російськими зірками.

Романова активно веде Instagram, де висвітлює події в Україні. Не забуває співачка радувати і своїми гарячими образами. І цей раз не став винятком, адже Міша опублікувала нове фото.

На знімку Романова була в прозорому корсеті. Красуня позувала боком, полонивши своєю жіночністю і розкішною фігурою.

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